針對網路上流傳一份疑似駐美代表處與美國政治公關公司簽署合約的文件，內容記載以15萬美元（約422萬新台幣）的酬金邀請蓬佩奧訪台，外交部表示，蓬佩奧來台是由我國遠景基金會主辦與演講公司進行簽約，報酬部分不便代為說明。此事也在網路上引發網友熱議，不少網友都對此十分傻眼。

外交部指出，此次美國前國務卿蓬佩奧來台灣演講，是由我國遠景基金會主辦，也是由該基金會與演講公司進行簽約。由於蓬佩奧是美國卸任國務卿，所以，外交部、我國駐美國代表處及美國在台協會台北辦事處（AIT／T）均曾居中聯繫，協助安排行政與維安等相關事宜。至於演講報酬及相關安排部分，由於外交部並非簽約方，所以不便代為說明。

至於蓬佩奧此行是否為「商業考量」？外交部重申，我國政府一向歡迎，並且鼓勵外國人士來台投資及合作，以擴大國際商業連結，厚實台灣的經貿基礎。由於外交部並非投資貿易業務的主管機關，因此在接獲駐外館處陳報的相關訊息後，會依照正常程序轉請相關主政機關進行後續聯繫處理。

此事也在PTT上引發網友熱議，「大撒幣」、「C17的機位很貴的，尤其是撤退烙跑的時候」、「這家背後查一查是誰」、「可以邀請現任國務卿嗎」、「花錢大內宣」、「花錢講給韭菜充值信仰」、「我是覺得要花錢才請得到的根本不是真朋友」、「原來是砸錢自high」。

還有些網友則說，「繳稅給這種政府，悲哀啊」、「原來又是我們政府花錢來做秀的啊」、「講些廢話就422萬，我們政府真有錢」、「我們政府很有錢的」、「我們政府很有錢，大內宣」。