高雄美濃區一部砂石車與一部自小客車發生車禍，消防局人員獲報到場處理。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

一名47歲女駕駛5日下午駕駛砂石車行經高雄市美濃區高美大橋附近，與一部自小客車發生車禍，造成自小客車的駕駛與乘客70歲陳姓老人傷重，老人送醫OHCA（到院前心肺功能停止）。

消防局人員獲報到場搶救，出動機具將卡在汽車駕駛座內的29歲陳姓駕駛與坐在副駕駛座的陳姓乘客救出，傷者一度失去呼吸、心跳。至於車禍原因，仍待警方調查。