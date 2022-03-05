今天在NBA場上金塊以116：101擊敗火箭，此戰金塊當家球星約基奇(Nikola Jokic)並未上場，由本季加入的考辛斯(DeMarcus Cousins)補上先發位置，而考辛斯完全把握機會，轟下全場最高的31分，再次展現巔峰時期身手，這也是他本季加盟公鹿、金塊後的最佳代表作！

考辛斯今天以先發中鋒身份出賽，在短短23分鐘上場時間就轟下31分9籃板4助攻3抄截1火鍋全能數據，投籃命中率71.4%、外線75%(4中3)、罰球88.9%，場上正負值+10，美中不足的是有4次失誤和5次犯規，不過精采表現仍讓球迷看到巔峰時期的他。

考辛斯首節剛開始就命中外線，還演出禁區轉身爆扣，次節則頻頻展現純熟的低位單打和要位技巧，讓他和火箭球員對位上佔盡優勢，第三節多次利用擋拆戰術製造空檔，於外線開火，還上演後撤步三分美技，最後一節他在防守端有十足貢獻，讓對手相當不好過。

這場比賽考辛斯幾乎打出在國王時期的巔峰身手，為本季最佳，全場31分也是他近4年來最高得分，可說是徹底為自己吐了一口氣，受過大傷的他仍有站穩聯盟的實力，今天除了強硬的禁區單打，還進了3顆外線，更頻頻展現絕佳場上觀念，卡位、擋人都相當扎實！

DeMarcus Cousins tonight:



31 PTS

9 REB

4 AST

3 STL

10-14 FG

3-4 3P



His first 30-point game since 2018. pic.twitter.com/DnTDpMewqf — StatMuse (@statmuse) March 5, 2022

考辛斯這2年來四度失業，2019年年底與火箭簽約，隔年2月就被釋出，不過4月又被快艇簽下，打完2020-2021賽季，接著他失業半年才在去年11月加入公鹿，雖然表現不錯，但還是被球隊裁掉，而金塊則看上他的好表現，先給他10天短約機會，最後決定讓他打完整季！