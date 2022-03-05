英國天空新聞網（Sky News）一組採訪團2月28日前往烏克蘭首都基輔郊區採訪時，突然遭遇俄軍埋伏，影片顯示「砰砰砰」的連續槍響沒停過，還可看到多發子彈火花從畫面中一閃而過，不管他們如何大喊「記者」表明身份，俄軍仍不收手，場面相當驚險，最後採訪團中有2名記者中彈受傷。

Incredible bravery of these journalists from Sky News near the Ukraine capital of Kyiv as they are shot at. All manage to survive.



📸 : @SkyNews pic.twitter.com/lP7jm2X6gC — Jon Morter (@JonMorter) March 4, 2022

英國《衛報》（The Guardian）報導，天空新聞網5人記者團上月28日駕駛採訪車前往基輔郊區的城鎮布查（Bucha）進行採訪，在經過一座橋時採訪車突然遭遇槍擊，他們拍攝的影片顯示「砰砰砰」槍響沒停過，原本擺正的畫面鏡頭也東倒西歪，顯示攝影記者正在找掩護，甚至還捕捉到子彈貫穿車身、在車內引發火花四濺，影片中不斷傳來記者們的哀號聲。

Sky News team's harrowing account of their violent ambush in Ukraine this week https://t.co/VOUf4dUfTT — Sky News (@SkyNews) March 4, 2022

他們原本以為是烏克蘭軍隊的檢查哨誤開槍，因此不斷大喊「英國記者」以表明身份，不過對方仍持續開槍，影片不斷傳來子彈擊中身車的「砰砰」聲，窗戶玻璃也碎滿地，這群英國記者在一陣慌亂下逃離採訪車，跳進道路旁的壕溝，並且小心翼翼地躲進附近的倉庫，隨後打電話求援。

幾個小時後，天空新聞網記者團在當地警察的保護下成功撤離，他們後續被告知遭遇俄軍偵查小隊埋伏。

這起事件導致天空新聞網首席記者拉姆塞（Stuart Ramsay）下背部中彈，攝影記者莫克勒（Richie Mockler）的防彈衣中2槍，他們後續也撤回英國。