流行來來去去,只有經典不敗。三宅一生(Issey Miyake)的東方禪風時尚,即是其中的代表,禪風的自在隨興、因地置宜,透過不對稱、繫綁、圍裹等手法,皺褶衣玩出全新的花樣。4日於巴黎時裝周登場的三宅一生秋冬秀,設計總監近藤悟史(Satoshi Kondo)邀請日本知名導演兒玉裕一(Yuichi Kodama)執導服裝秀影片,在空靈神秘的氛圍中,展示禪風時尚。

三宅一生將植物萌芽的活力野性融入服裝當中。(Issey Miyake提供)

全系列以「播種,成長」(Sow It and Let It Grow)為主題,記錄了種子到茁壯成長為大樹的過程,模特兒先是躺在地上,隨著音樂伸展四肢、起舞,彷彿華服有了生命,是從大地生長出來似的,過程或許會遇到交疊衝撞、或是空間上的限制,但生命終究會找到出路與方向,最後模特兒魚貫登上階梯、一步步走向明亮的天空,充滿象徵意義。

三宅一生翠綠與黃色雙色層次的泡泡裝像豌豆莢一般,十分可愛。(Issey Miyake提供)

三宅一生的禪風時尚除了常見的黑與白外,也大量運用對比手法詮釋鮮豔色彩,如灰與黃、白與紅、白與橘、藍與褐、黃與翠綠等,再以幾何圖案和不規則渲染等手法讓色彩衝撞,詮釋大自然之美。

三宅一生粉紅色禮服,像是一朵盛開的花。(Issey Miyake提供)

皺褶衣具有舒適、可塑性強的特色,透過繫綁圍裹,即可形成如雕塑作品般的立體效果,勾勒挺拔的肩線和腰線,領口不規則的領片

白色禮服上偌大的紅色圓圈,讓人聯想到切開水果時的橫切面。(Issey Miyake提供)

三宅一生以對比色調勾勒大自然之美。(Issey Miyake提供)

三宅一生皺褶衣可塑性強,透過繫綁圍裹,有如一件雕塑品。(Issey Miyake提供)

或是掛在衣服上多出來的肩袖子,就像隨心所欲地生長出來的樹枝與樹葉一般,例如,一款翠綠與黃色雙色層次的泡泡裝,側面看就像是豌豆莢般,十分可愛。