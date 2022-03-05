流行來來去去，只有經典不敗。三宅一生（Issey Miyake）的東方禪風時尚，即是其中的代表，禪風的自在隨興、因地置宜，透過不對稱、繫綁、圍裹等手法，皺褶衣玩出全新的花樣。4日於巴黎時裝周登場的三宅一生秋冬秀，設計總監近藤悟史（Satoshi Kondo）邀請日本知名導演兒玉裕一（Yuichi Kodama)執導服裝秀影片，在空靈神秘的氛圍中，展示禪風時尚。

三宅一生將植物萌芽的活力野性融入服裝當中。（Issey Miyake提供）

全系列以「播種，成長」（Sow It and Let It Grow）為主題，記錄了種子到茁壯成長為大樹的過程，模特兒先是躺在地上，隨著音樂伸展四肢、起舞，彷彿華服有了生命，是從大地生長出來似的，過程或許會遇到交疊衝撞、或是空間上的限制，但生命終究會找到出路與方向，最後模特兒魚貫登上階梯、一步步走向明亮的天空，充滿象徵意義。

三宅一生翠綠與黃色雙色層次的泡泡裝像豌豆莢一般，十分可愛。（Issey Miyake提供）

三宅一生的禪風時尚除了常見的黑與白外，也大量運用對比手法詮釋鮮豔色彩，如灰與黃、白與紅、白與橘、藍與褐、黃與翠綠等，再以幾何圖案和不規則渲染等手法讓色彩衝撞，詮釋大自然之美。

三宅一生粉紅色禮服，像是一朵盛開的花。（Issey Miyake提供）

皺褶衣具有舒適、可塑性強的特色，透過繫綁圍裹，即可形成如雕塑作品般的立體效果，勾勒挺拔的肩線和腰線，領口不規則的領片

白色禮服上偌大的紅色圓圈，讓人聯想到切開水果時的橫切面。（Issey Miyake提供）

三宅一生以對比色調勾勒大自然之美。（Issey Miyake提供）

三宅一生皺褶衣可塑性強，透過繫綁圍裹，有如一件雕塑品。（Issey Miyake提供）

或是掛在衣服上多出來的肩袖子，就像隨心所欲地生長出來的樹枝與樹葉一般，例如，一款翠綠與黃色雙色層次的泡泡裝，側面看就像是豌豆莢般，十分可愛。