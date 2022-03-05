積極備戰身障運，身障保齡球測試賽今日台中登場。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2022年全國身心障礙國民運動會即將於4月9日至12日在台中舉行，市府運動局與各單位正積極籌備中，5日於雙木保齡球館辦理「110學年度全國中等學校身心障礙者會長盃保齡球錦標賽」，也作為2022年身障運的測試暖身賽，運動局長李昱叡到場代表市長盧秀燕感謝中華民國殘障體育運動總會在台中舉辦保齡球賽事，讓選手預先準備，期許各位好手爭取最佳成績。

李昱叡表示，賽事於豐原區雙木保齡球館舉辦，是今年身障運保齡球項目的比賽場地，來自全國近10所學校選手參與比賽，透過此次賽事以賽代訓，先為2022身障運暖身，期許選手在賽會中發揮最佳實力。

台中運動政策以打造酷運動酷城市為目標，首次承辦「全國身心障礙國民運動會」，期盼藉由全民運動的推廣，帶動城市運動風氣；此次賽事台中盡好地主之誼，歡迎全國民眾持續關注，鼓勵身障選手展現自我，在競技舞台發揮實力，勇奪佳績。