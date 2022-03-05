歐洲最大石油公司殼牌（Shell）近日以超低折扣價購買一船俄羅斯原油，交易員指，這批原油經煉製後再賣給消費者時，殼牌將從中賺取約2000萬美元（約台幣5.6億元）。

殼牌從瑞士交易商Trafigura手中買下72.5萬桶俄羅斯的烏拉爾原油，交割價比布蘭特原油每桶低了28.50美元，創歷史記錄。這也是俄羅斯入侵烏克蘭以來，在標普全球普氏（S&P Global Platts）公開資訊上完成的第一筆交易。

消息人士指，殼牌會持續買進俄羅斯的原油與天然氣，該公司4日在推特上稱購買俄羅斯原油是為了維持交貨需求，只要有替代原油可買時就會減少購買俄國貨。

殼牌此舉在國際原油市場極具象徵意義，俄羅斯因入侵烏克蘭遭全球多國制裁，但制裁項目排除了俄羅斯原油與天然氣，顯示各國政府投鼠忌器，擔心若對俄羅斯油氣開鍘會進一步刺激物價飛漲，加劇通膨。

交易員也對這筆交易感到訝異，他們原以為俄羅斯原油的買家會是中國或印度的貿易商或煉油商，而不是一家剛宣佈計畫從俄羅斯撤資的大型國際石油公司。俄烏開戰後，殼牌表示準備退出在俄羅斯的合資企業，殼牌執行長范伯登（Ben van Beurden）曾說：對「愚蠢的」軍事侵略行為造成烏克蘭人員傷亡感到震驚，這種行為「威脅到歐洲安全」，因此公司決定撤資。