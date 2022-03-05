台股4日(周五)回跌，大盤萬八挑戰未成，護國神山台積電(2330)，跌破600元散戶心理大關，但投信法人至4日為止，已連續23天買超台股，創下史上第二長的買超天數，下周將挑戰史上最長的26日連買紀錄。

除觀察投信買超外，國內第三檔半導體ETF-新光台灣半導體30 ETF於7日(下周一)也將正式掛牌上市，掛牌價表現如何，亦是觀察下周台股市場買氣的重要指標。

新光台灣半導體30 ETF(00904)基金經理人王韻茹表示，台灣半導類股受前波電子股下跌拖累，目前估值降至合理水準，由於台灣半導體產業具長線題材，如電動車、5G、第三代半導體等，在股票修正後，預估產業基本面強，數位化轉型題材夯，投資人與其單押個股想抄底，不如將資金分批或定期定額投資半導體主題ETF，或選擇持有半導體比重較高的科技型ETF，可分散投資風險，降低單押個股帶來的波動風險。

王韻茹進一步指出，台灣半導體產業，完全不受俄烏戰事影響，特別是台灣半導體產業兩大龍頭，一為台積電：7奈米以下的先進製程產能，美國科技龍頭大廠均爭取簽長約搶產能，造成台積電的先進製程全球訂單搶爆；二為聯發科(2454)搶攻Wifi7晶片技術，將於明年下半年推出新品上市，至於特殊應用IC設計服務商，例如創意(3443)、智原(3035)等，受惠全球AI、物聯網應用等新創公司商機，客製化晶片訂單需求今年持續強勁，預估台灣整體半導體產業短缺情況，還會持續二到三年，俄烏軍事衝突，反而為台灣半導體股，迎來難得低接買點。

另外，新光投信董事長劉坤錫也強調，根據歷史經驗來看，過去只要戰爭爆發後，台股中長線多會出現一波反彈行情，俄烏戰爭開打至今，雙方對戰結果仍未明朗，台股陷入區間盤整，以拖待變的市場心態，市場資金持續觀望，唯台股盤整越久，後市反彈可能力道越強，建議投資人宜趁戰情膠著階段提早布局，才能享受股價低接的甜蜜買點。他建議投資人選股回歸基本面，最值得留意的投資族群，仍首推台灣的半導體類股。

劉坤錫認為，以台灣半導體產業最具代表性族群來看，一是晶圓代工族群，例如：龍頭股台積電，台積電先進製程訂單爆量，雖因外在非公司因素，目前股價稍跌破600元，但底部打得相當紮實，反而提供長線布局的好時機；二是IC設計族群，例如：5G手機晶片龍頭股聯發科，最新股價也出現1000元上下震盪打底，由於台灣半導體產業，遇上全球產能供不應求情況還會持續二到三年，國內不少具重量級的半導體代表個股，股價都出現築底跡象。他建議投資人2022年選股回歸基本面，直接布局新光台灣半導體30 ETF(00904)，將投資方式「化繁為簡」，掌握台股長線財富穩中求勝。