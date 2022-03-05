綠色生活悠遊節會場種植不少花草，如薰衣草、四季秋海棠等不同品種，形成一片片花海。（陳夢茹攝）

2022桃園市綠色生活悠遊節開幕5日開幕，會場有大片花海地景、廟埕文化、低碳運輸、環保夜市、親子表演等系列主題，活動為期9天，參加民眾更有機會抽電動機車及新款手機等大獎。

綠色生活悠遊節今年選於蘆竹區誠聖宮旁舉行，種植不少花草，如薰衣草、四季秋海棠等不同品種，形成一片片花海，再搭上特色裝置藝術摩天輪、旋轉木馬、巴黎鐵塔的點綴，相當適合民眾拍照打卡，開幕日已吸引不少民眾觀賞。

桃園市長鄭文燦出席2022桃園市綠色生活悠遊節開幕活動，騎乘電動機車進場。（陳夢茹攝）

「綠色城市是桃園發展成國際化都市的重要指標之一！」市長鄭文燦表示，2022綠色生活悠遊節是希望民眾能深刻體會綠色行動生活的重要性，鼓勵多使用捷運、公車、電動機車、自行車等低碳運具，因此只要是搭乘桃園捷運、活動接駁車、YouBike或自行騎乘自行車到會場者，可獲限量市集折價券。

鄭文燦另提及，這2年身處防疫第一線的相關防疫人員非常辛苦，市府有特別推出「防疫英雄專案」，只要是醫護、防疫旅館、防疫車隊等工作人員，若購買電動機車都享有95折優惠，再搭配「電動機車Easy購方案」，機車汰舊換新電動機車最高可補助2萬7000元。

環保局補充，6日有許多適合親子、家庭活動的市集攤位，今年還特別規畫寵物友善主題活動，有2個周末共4天會在市集辦理寵物美容、寵物認養、寵物健檢及免費狂犬疫苗暨晶片施打，12日邀請最受孩子喜愛的Yoyo家族到場，13日舉行大會抽獎環節及星光演唱會，金曲獎最佳新人壞特壓軸登場。