俄羅斯入侵烏克蘭，東華大學教授施正鋒今認為，客觀而言，必須假設不論俄羅斯、烏克蘭、美國、及中國的領導者都是理性決策者，考慮國家利益至上，而非隨波逐流，或像網軍側翼搖旗吶喊，更不是單純的軍事戰術、或武器競賽而已。

他強調，不論是執政的民進黨、或在野的國民黨，對於美國唯命是從，只是對中國的姿態不同，義正辭嚴及虛與委蛇，實質上的差別不大。兩大之間難為小，事大主義當然是視實務為英雄，西瓜派的搖擺狗可不要人財兩失。

施正鋒今指出，俄羅斯由北東南三方入侵烏克蘭，蜿蜒不盡的坦克觸目驚心，然而，儘管兵臨城下，看來似乎沒有進攻首都基輔的迫切性；由於這是俄羅斯在蘇聯解體後首度大動干戈，美國與中國的態度動見觀瞻，舉世關注，加上網軍投入傳統戰爭，媒體報導如幻似真，也在考驗眾人的認知、判斷、及學習。

他說，俄羅斯自來視烏克蘭為固有領土；就普丁來說，如果能扶植傀儡政權就好，只要能確保邊地俄裔不被歧視，未必要囊括烏克蘭。拿破崙、及希特勒曾經侵門踏戶，要是烏克蘭加入北約，宛如冷戰時期的古巴，臥榻之側、豈容他人鼾睡。若不能瓜分烏東為勢力範圍，至少也要國際保證烏克蘭中立。

他認為，美國的盤算迄今不是那麼明朗，最廉價的解釋是弄狗相咬，趁機賣軍火給烏克蘭，也就是軍事工業複合體的推波助瀾。光譜另一個極端的詮釋是心不在焉，既然華沙公約作鳥獸散，北約存在可有可無，連英國都認為歐盟食旨不甘而退出，拜登政府既然把全球大戰略東移印太，就看德國、及法國有何能耐。介於中間的看法是民主黨對於普丁在2016年介入美國總統大選耿耿於懷，此番大家玩虛擬的戰爭，藉機看俄羅斯到底能撐多久，穩賺不賠。

他說，比較尷尬的是中國，川普四年聯俄制中，拜登上台百般阿諛，重回全球戰略大三角的局面，不知道究竟要倒向一邊、左右逢源、還是中立的第三者才好。中共二十大即將在下半年召開，習近平安內攘外，需要維持穩定的國際環境，未必圖謀從俄烏戰爭獲得紅利。

他說，長期而言，究竟要跟美國平起平坐、或取而代之，當下應該沒有跟俄羅斯沆瀣一氣的必要。不管是捍衛民族自決權、還是出於維和，俄羅斯理直氣壯，中國戒慎小心、唯恐被流彈打到。

至於國內，他認為，藍營高喊「今日烏克蘭、明天台灣」，綠營反唇相譏「台灣與烏克蘭不同」，各取所需。