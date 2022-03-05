台南爆發今年首波禽流感疫情！台南市政府農業局動保處3月2日接獲麻豆區一處烏骨雞場通報場內雞隻異常死亡，經採驗後，4日確診為H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，5日動保處啟動防疫撲殺，場內1萬533隻烏骨雞全被「安樂死」，再運往本市焚化爐進行銷燬，以阻絕疫病傳播。

市府農業局動保處副處長洪振凱說明，繼前年7月29日台南發生禽流感案例後，已經1年又7個月未有禽流感疫情；不過，這個月2日接獲麻豆一位飼主通報，自家的烏骨雞場出現雞隻死亡情形，當天立即派員至現場了解，進行疫情調查及移動管制，並將樣本送家畜衛生試驗所檢驗。

台南市麻豆區一處烏骨雞場爆發禽流感，5日動保處啟動防疫撲殺。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

洪振凱表示，昨日經家衛所確診為H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，防疫人員今日完成全場撲殺清場及消毒工作，共計撲殺1萬533隻烏骨雞，這些烏骨雞皆為45日齡，包含飼料等成本，飼主損失仍待估計；不過，針對撲殺防疫的補償金，屆時會依市價的6成補償，由中央支付其中3成，另外3成由市府支付。

市府農業局動保處說，已加強執行各項強化防疫措施，針對案例場周邊半徑1公里內16場養禽場實施2輪採樣監測，周邊半徑1至3公里內62場養禽場進行2輪疫情訪視輔導及做好防護措施，並持續派遣消毒車加強本市禽場周邊地區及公共區域消毒工作，將環境中之病毒降到最低，避免發生疫情。