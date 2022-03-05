不少醫院都有專車接送服務，方便行動不便的病患看診，不過連牙科診所也有專車接送！一名男網友在路上看到一輛牙醫診所接送專車，仔細一看發現竟然是台特斯拉，讓他大吃一驚，不過有在地人指出，這家診所買車其實是為了方便接送山區病患，造福不少行動不便的老人，讓網友相當感動。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片，只見一輛銀白色的特斯拉在路上奔馳，不過仔細一看，車門上寫著「牙醫診所接送專車」，讓他大吃一驚，好奇「牙醫診所這麼好賺嗎，居然開特斯拉接送」。

照片曝光也讓不少網友相當驚訝，引來近5000人按讚，上千人留言。不少網友紛紛表示，「你現在才知道嗎，幾乎牙醫診所的院長或是醫生都是開名車，幾十年前就是這樣了，所以好不好賺用眼睛看就知道」、「牙醫很好賺啊，我同學開兩間診所，半年換一次超跑」、「一百多萬元而已，任何醫生都買得起」。

也有網友直言，牙醫雖然好賺，但要拿到牙醫執照很不簡單，「好賺你去做」、「醫生是真的很賺，但唯一的缺點就是超級難考」、「從小培養一位牙醫所需要的花費和精力，可不只一台特斯拉」、「雖然好賺，但那是人家的本事阿，學生時期人家在用功唸書，挑燈夜戰考醫科時，怎麼不回頭想想自己在幹嘛，天下沒白吃的午餐」。

不過讓人意外的是，此篇貼文也釣出在地人現身說法，「你知道這家診所買電動車接送病患造福了多少山區老人家嗎」、「這家牙醫專門買車接送山區的老人去看診，是回饋地方，又增加自己正面知名度的好方式」、「除了接送，那家診所也一直在做善事幫助在地弱勢族群，把賺的錢回饋地方」，讓網友直呼好感動。