蕭姓女子前後與曾姓、張姓男子發生關係，懷孕後不確定孩子生父身分，便萌生墮胎想法，她先找曾男簽名準備墮胎，但曾男怕殺生不敢簽字，付給蕭女2900萬元讓其安胎生產，後來再找張男簽字，張男決定「負責任」與蕭女結婚共同扶養小孩，但事後發現自己根本不是孩子生父，怒告蕭女並求償207萬代扶養費及工作損失，但法官認為，張男婚後所有花費均由蕭女支出，因此判張男敗訴。

判決指出，蕭女於2014年發現自己懷孕，但自己先前曾與曾男及張男發生關係，根本不知道孩子父親是誰，因此想要墮胎拿掉小孩，於是她先要求曾男在墮胎同意書上簽名，曾男卻因為「怕殺生」不敢簽字，付了2900萬元希望蕭女留下小生命。

蕭女收到錢後仍然想要墮胎，便轉求張男替她簽字，張男以為自己就是孩子的父親，便勸說蕭女留下肚中的小孩，願意與蕭女結婚共同育子，雙方結婚後順利生下小孩，但曾男卻在2019年打官司，確定張男並非蕭女小孩的生父，張男認為自己受騙，導致張、蕭夫婦感情生變，最後離婚收場。

張男認為自己為了照顧孩子不但辭掉工作，甚至還掏出積蓄養孩子，估算6年多來，自己共花45萬養別人的小孩，也導致工作損失186萬，因此告上法院，並要求蕭女賠償207萬餘元。

高雄地院審理時，蕭女向法官指出，當時真的不知道小孩生父是誰，並沒有要騙張男，且張男原本在哥哥公司上班，後來跟哥哥吵架想離職，但為了育兒津貼才請育嬰假，也不是要認真照顧小孩，且小孩的生活費、保姆費都由她支付，她每月還給張男2萬元生活費，張男卻仍不斷向她要錢買名牌包和車，不認為張男有任何金錢上的付出和損失。

法官審閱張、蕭婚後的共同生活開支資料，認定蕭女在婚姻期間所付出的費用遠大於張男指稱的207萬元，因此認為張男沒有實質上的損失，判張男敗訴，全案仍可上訴。