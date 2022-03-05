傅崐萁第一高票當選國民黨中常委 創全黨四屆以來最高得票數

國民黨5日舉行黨內第21屆第1任中常委選舉投票結果出爐，由基層實力深厚及對戰民進黨能力堅強的立委傅崐萁以1234票榮獲第一高票當選，創下國民黨近四屆中常委選舉以來的最高得票紀錄。

政壇人士分析傅崐萁最高票、並在全國各縣市得票率都很高，有下列五點：

一、開啟中生代接班：在國民黨最衰弱時期，立委傅崐萁重返國民黨，長期在基層掌旗藍軍力抗民進黨，這次能夠高票剛當選，印證中常委開啟了中生代接班。

二、深耕全台基層：傅崐萁長年走遍全台基層，深知地方民意脈動，對於國民黨基層也有深入地了解與接觸，能夠拿到第一高票印證其充沛人脈和能力，早已獲得來自基層的肯定。

三、論述及戰鬥能力：傅崐萁從政以來，由擔任三屆立委，曾任國防委員會總召、全院聯席會議代理主席，至兩屆縣長再回任立委，論述能力和執行能力強，對戰民進黨既不畏戰、也不懼戰。

四、提升國民黨戰鬥力：傅崐萁來自基層，重視地方民意，對於人民對他的支持也懂得感恩，更加熟悉全台地方基層的脈動，在推動或是輔選九合一選舉，有助於提升國民黨在全台基層的戰鬥力量。

五，對民進黨產生壓力：尤其，傅崐萁立委近期質詢蘇貞昌院長，表現相對出色，同時顯示他為民喉舌，維護台灣人民權益，和平安全至上，累積多年的專業國防問政能力，成為對民進黨產生具有相當程度的巨大壓力。

傅崐萁強調，此時此刻，衷心感謝各位來自基層好伙伴的托付，肩上扛下這樣的重責大任，並願意與志同道合的夥伴，共同來面對和承擔台灣的未來，國民黨一定會團結，對抗鴨霸的民進黨並贏得勝利。

政壇人士指出，20年來傅崐萁從未分享過國民黨執政的果實或黨產的協助，一路走來都一直支持正藍，他熟悉全國各個縣市，知道如何跟民進黨拚選戰，如何幫助國民黨贏得勝利，國民黨今年一定會有不一樣的選戰，他到南部地區，深刻感受到基層的熱情及對於收復高雄的渴望。