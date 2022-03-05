高雄大博會開幕 高巿府教育局主祕吳文靜：掌握升學資訊是關鍵

111學年度新型學測考試3/1日公佈五標，面臨108新課綱第一屆的學測考生，如何把握關鍵挑戰自己理想中的夢想科系？為此旺旺中時媒體集團為關心青年學子與教育，於3/5-3/6在台北、台中、高雄三地及線上展同步開展舉辦「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」，考生與家長們把握兩天的展覽！

考生透過升學資訊 做出適合的選擇

高雄場於新光三越左營店舉辦，現場邀請高雄市政府教育局吳文靜主任祕書、主辦單位中國時報總編輯王銘義等多位貴賓蒞臨開幕儀式。高雄市政府教育局吳文靜主任祕書表示，今年是108課綱的第一屆，學生面臨到很多重大變革，了解考試時程規劃、考題的改變與升學資訊是重要的關鍵，也非常感謝教師團體、民間團體與旺旺中時媒體集團舉辦大學博覽會，讓考生與家長們了解各校系的特色，最出最適合的選擇！

總編輯王銘義也表示，《中國時報》為公眾們搭起溝通的橋樑，同一時間，台北、台中及網路現場也同步舉行，利用實體與線上的展覽讓學生們不用徬徨，在關鍵時刻做出最正確的決定。

「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」同時囊括大學、技職校院及軍事校院等多所大學參展。(圖／大學博覽會提供)

現場更有國軍娃娃穿梭展區，展現國軍的熱情與活力！(圖／大學博覽會提供)

大博會高雄場 表演與名師演講不間斷

高雄場為期兩天舞台不間斷，除了各校帶來的精采熱舞，更安排有獎徵答與名師演講，讓學生與家長在參訪攤位的同時也能一睹舞台的熱烈演出。除了實體展外，今年首次新增互動式線上展覽(展期為3/4-3/25日)，可透過大學博覽會官網及臉書首頁QRCODE進入。

海軍陸戰隊的儀隊表演為高雄大學博覽會拉開序幕。(圖／大學博覽會提供)

由樹德科大葛利合唱團帶來的精采合唱表演。(圖／大學博覽會提供)

「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」同時囊括大學、技職校院及軍事校院及台灣、香港、英、美、澳、德、新加坡等名大學參展，同步在台北、台中及高雄做招生及特色教學展。

2022大學暨技職校園多元博覽會，除了實體展，今年新增線上展，展期3/4-3/25日，歡迎學子參觀諮詢。