二二八事件造成嚴重死傷，當時高雄中學自行成立學生自衛隊，守護校園周邊安全，為了紀念當時雄中自衛隊的英勇事蹟，雄中5日特別在學校舉辦「2022英雄返校，向雄中自衛隊致敬活動」，並特別邀來高齡94歲當時身為雄中自治會長方振淵回到母校一同共襄盛舉。

1947年暴發二二八事件，高雄深陷動盪肅殺的氛圍中，軍隊從高雄火車站一路進攻雄中，對著校園開槍發砲，導致校園內建築多處損毀，雄中也成了二二八事件中唯一遭受軍隊攻擊的學校。當時雄中自治會會長方振淵召集全校學生，決議與高雄女中、高雄工校、高雄商校學生共組雄中自衛隊，不分族群挺身保護校園及社區民眾安全。

當今國際時值烏俄戰爭爆發，雄中校友特別舉辦「2022英雄返校，向雄中自衛隊致敬活動」，除了宣揚雄中自衛隊的故事，更要讓各界了解公義和平、團結抵禦的精神，並特別邀來方振淵及當時自衛隊成員及家屬到場，回憶當年無懼無畏的英勇事蹟，活動中也特別安排全體人員朝高雄火車站方向敬禮，向所有當時不幸犧牲的英靈致敬。

高市府副祕書長張家興表示，75年前高雄遭遇二二八事件時，雄中學生挺身而出，在俄羅斯侵略烏克蘭的今天，更值得回顧這段歷史，希望台灣各族群更團結和諧。「2022英雄返校，向雄中自衛隊致敬」紀念活動讓參與者感受當時的時代背景下，學生面對歷史事件所激發的正義感與和平信念，藉由傳承儀式將公義、和平、愛與包容等理念傳承給年輕學子。

高雄中學莊福泰校長表示，今年適逢高雄中學百年校慶，學校百年來各種歷史事件不斷沉澱累積厚實的文化基礎，也建立高雄中學追求自由民主的校風，正值國際局勢動盪的今日，也期待在雄中自衛隊的精神傳承下，學生們能持續保護台灣這片土地。

方振淵指出，自己已經94歲，許多記憶都已經伴隨年齡漸漸淡忘，但一直記得二二八事件當時，他身為學生自治會長決議成立雄中自衛隊，想要挺身而出保護所有的同學，並抵禦外來的攻擊。如今紀念雄中自衛隊，他希望台灣可以更團結、社會更和諧。

雄中自衛隊員何聰明則表示，回到雄中看到還留有當時彈孔的樓牆，往事瞬間在腦海中湧現，回憶當年遇到二二八事件，加入雄中自衛隊後，全心全意只想保護身邊的親友，但他也親眼目睹自己的學長當時在火車站活活被打死，自己卻無能為力，讓他相當不捨，也盼台灣團結，不要再有戰亂。