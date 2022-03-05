天氣終於稍微回暖之際，也是百貨春裝檔期開打的時機，各百貨業者也趁機帶來了全新改裝新櫃開幕，像Global Mall就將引進近30個新櫃，首波以板橋車站店打頭陣，帶來一波美食新櫃，而京站也祭出多個改裝新櫃，3到4月期間預計共將引進25個西區首家或新型態餐飲、生活雜貨或服飾配件新櫃，大葉高島屋也自3月起進行各樓層微幅改裝調整，本次將帶來逾22間品牌的改裝與新櫃，三家百貨也同步推出春季改裝優惠。

Global Mall板橋車站「京都勝牛」和風鐵板牛排為店內人氣必點美食，推薦價480元。（Global Mall提供）

網購起家人氣「樂本甜手作甜點」於Global Mall桃園A8即日起登場。（Global Mall提供）

Global Mall3月初就將由板橋車站開始帶來五大新櫃，包括京都勝牛等新北首店、二吉軒豆乳、米特才藝中心、EVERLAST+NCAA，以及即將於12日開幕的POYA寶雅率先登場，緊接而來的還有4月初的咖哩樹、龜記茗品加入，為板橋車站的通勤族及周邊居民帶來新鮮感，同步在3月加碼祭三大好康，板橋車站、南港車站及新左營車站；31日前、周一到周四會員單筆滿300元，即享限量點數3倍送，另31日前加入新會員，即獲專屬100元電子商品禮券等活動。

京站帶來全台首櫃的Find Kapoor，商品全面折扣10%，單筆消費滿6000元，即贈限量100份品牌獨家購物袋。（京站提供）

京站即將在4月8日帶來糀日和Kouji Cafe登場。（京站提供）

京站就在本月率先迎來全台首櫃的Find Kapoor，20日前祭商品全面9折優惠，單筆消費滿6000元贈限量100份品牌獨家購物袋，另還有SUPERGA、gonna、HUNTER及BONNY&READ也將於本月開幕，23日也將在B1迎來綠色心臟「綠美學專區」開幕，同時將帶來全新進駐的expo BEAUTY、印花樂、O’right歐萊德等綠色品牌，4月則將有「糀日和Kouji Cafe」、「松本清」登場；13日前推出「Q點成金，點數變現金」活動，全館單筆滿3000元、卡友扣30點即現抵300元優惠。

大葉高島屋3樓帶來了Lynx專櫃，20日前享開幕慶春裝服飾全面8折，單筆滿5500元抵500元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的Munsingwear專櫃在在12日舉行擴大開幕慶，18日至27日春裝新品全面9折，單筆滿15000元贈企鵝玩偶。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋在3月就帶來了4樓食器寢具區的高級沉香「御香堂」、京都食器「橘吉」，3還有多個時尚西服、休閒服與內著、鞋包精品等品牌開幕，日本企鵝牌「Munsingwear」則是在12日舉行擴大開幕慶，而本月下旬還有法藍瓷、巴黎三城、SISLEY及壽司郎等新櫃輪番登場；20日前於3樓男裝區改裝新開幕專櫃，單筆滿5000元贈百元購物金券，刷大葉高島屋百貨聯名卡滿6000元加贈限量百元禮券。