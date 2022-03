港星劉綽琪曾使用原名劉依清參選港姐,雖然最後落選,但也因此進入演藝圈,主要以主持和演戲為主,不過她2008年開始就逐漸淡出幕前,直到2018年才回到香港,鮮少露面的她,3日罕見上傳自拍照,卻因瘦到成皮包骨的憔悴模樣引起熱議。

劉綽琪近日上傳自拍近照,穿著吊帶背心、長髮披肩的她,雙頰凹陷、看上去相當憔悴,瘦到骨頭都清晰可見模樣,嚇壞不少網友,不少人都擔心她的身體狀況,留言關心「是不是減得太瘦了」、「瘦好多」、「妳沒事嗎?」對此,她也回應「I love being skinny, still very fat(我喜歡變得很瘦,現在還是很胖)」。

劉綽琪3年前(左圖)和現在模樣判若兩人。(圖/取自劉綽琪IG、翻攝東網)

劉綽琪2008年淡出幕前移居美國,2015年嫁給外籍男友,但原來老公當時已罹患淋巴癌,婚後兩年就不幸病逝,經歷喪夫之痛的劉綽琪仍積極面對人生,2018年返回香港,未料隔年又因知識產權問題,和諮詢律師發生糾紛。

當時她接受採訪時透露,自爆有人格障礙,每天都要吃藥,更會躲在家裡痛哭,狀況似乎不太好,不過當時她露面時,還沒有暴瘦,沒想到3年後卻已和當時判若兩人了。