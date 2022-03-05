港星劉綽琪曾使用原名劉依清參選港姐，雖然最後落選，但也因此進入演藝圈，主要以主持和演戲為主，不過她2008年開始就逐漸淡出幕前，直到2018年才回到香港，鮮少露面的她，3日罕見上傳自拍照，卻因瘦到成皮包骨的憔悴模樣引起熱議。

劉綽琪近日上傳自拍近照，穿著吊帶背心、長髮披肩的她，雙頰凹陷、看上去相當憔悴，瘦到骨頭都清晰可見模樣，嚇壞不少網友，不少人都擔心她的身體狀況，留言關心「是不是減得太瘦了」、「瘦好多」、「妳沒事嗎？」對此，她也回應「I love being skinny, still very fat（我喜歡變得很瘦，現在還是很胖）」。

劉綽琪3年前(左圖)和現在模樣判若兩人。(圖／取自劉綽琪IG、翻攝東網)

劉綽琪2008年淡出幕前移居美國，2015年嫁給外籍男友，但原來老公當時已罹患淋巴癌，婚後兩年就不幸病逝，經歷喪夫之痛的劉綽琪仍積極面對人生，2018年返回香港，未料隔年又因知識產權問題，和諮詢律師發生糾紛。

當時她接受採訪時透露，自爆有人格障礙，每天都要吃藥，更會躲在家裡痛哭，狀況似乎不太好，不過當時她露面時，還沒有暴瘦，沒想到3年後卻已和當時判若兩人了。