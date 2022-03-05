與俄羅斯拚命 烏克蘭防長：逾6萬男性公民回國從軍 19:522022/03/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 列茲尼科夫表示，迄今已有6萬6224名男性公民回國，加入對抗俄羅斯侵略的戰爭。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）今天表示，迄今已有6萬6224名男性公民回國，加入對抗俄羅斯侵略的戰爭。 路透社報導，列茲尼科夫在網路發文指出，此刻有許多烏克蘭男性公民，成群返鄉捍衛他們的祖國。他還激昂表示：「烏克蘭人，我們是無敵的！」 此前，列茲尼科夫也曾直接對在烏克蘭作戰的俄國軍人喊話，指稱如果他們自動棄械，將獲得完全赦免和金錢補償。 避免誤判 五角大廈：美俄建立軍事熱線 俄羅斯倒貨低價原油 歐洲油商暴賺5億 #烏克蘭 #列茲 #尼科夫 #俄羅斯 #回國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北約拒設禁航區 烏克蘭總統火大開砲 10:072022/03/05 國際 烏國籲對俄祭油氣禁運...專家：恐反傷全球經濟 04:102022/03/05 全球財經 烏克蘭疾呼設置禁航區 布林肯：畫定就是歐洲全面戰爭 06:182022/03/05 國際 俄羅斯進犯烏克蘭 歐洲數千用戶傳遭網攻 15:122022/03/05 國際 陸敦促確保烏克蘭核設施安全 13:312022/03/05 財經 豐田暫停俄烏汽車銷售與服務 聖彼得堡工廠停工 14:242022/03/05 財經 新加坡制裁4家俄羅斯銀行 實施部分物品出口管制 15:232022/03/05 國際 CNN：外國人奮勇前往烏克蘭 拿起武器對抗俄羅斯 03:162022/03/05 國際 俄足協上訴禁賽 烏克蘭申請延賽 04:102022/03/05 運動天地 普丁否認俄軍砲轟烏克蘭城市 斥為假消息 03:072022/03/05 國際 歐洲150個電台聲援烏克蘭 同時播放藍儂反戰歌曲 10:462022/03/05 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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