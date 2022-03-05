烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）今天表示，迄今已有6萬6224名男性公民回國，加入對抗俄羅斯侵略的戰爭。

路透社報導，列茲尼科夫在網路發文指出，此刻有許多烏克蘭男性公民，成群返鄉捍衛他們的祖國。他還激昂表示：「烏克蘭人，我們是無敵的！」

此前，列茲尼科夫也曾直接對在烏克蘭作戰的俄國軍人喊話，指稱如果他們自動棄械，將獲得完全赦免和金錢補償。