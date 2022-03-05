俄羅斯和烏克蘭的戰事仍在繼續，戰況仍然十分膠著，雙方開戰的同時也進行過幾次談判，目前的最新進展，是俄羅斯同意開放人道走廊讓平民撤離。前民進黨立委郭正亮指出，烏克蘭總統澤倫斯基在政爭的第一階段表現不錯，但到了第二和第三階段，澤倫斯基會越來越難應對挑戰，戰爭的後續發展，只會越來越殘酷，若澤倫斯基一直沒有回應，籌碼會越來越少。

郭正亮4日在中天政論節目《正常發揮》中表示，媒體也許是文宣戰內容之一，但在真正的作戰裡沒有實力，有文宣也沒用。澤倫斯基是很好的演員，他第一階段鼓勵士氣，可以理解，他也確實表演的很好，可是到了第二階段他向全世界求援時，陸續都被拒絕，比如美國和北約不出兵，日本也說本國人參加志願軍是違法的。第三階段就是自言自語，不會有效果，對俄羅斯提撤軍、停火、主權領土不能讓，「現在打到這個程度了，不是講給自己聽嗎？談判不會有任何進展」。

郭正亮分析，整個俄烏戰爭有三個階段，第一階段激勵士氣，歐美因為沒派兵，覺得道德有點虧欠，所以大家挺烏克蘭，幫忙把文宣做到頂；第二階段實際求援，沒有結果；第三階段，澤倫斯基開始知道困難，他也不知道怎麼辦，「後面就越來越殘酷，國際政治是很殘酷的，接下來普丁下最後通牒」。

郭正亮認為，普丁醞釀很久、圍而不攻，是為減少傷亡，「到了某一天，如果你都沒有回應，他就要下手了；你留在城裡，軍事上視為共犯就打了，打了你就更沒籌碼；你都不回應，我就繼續打，你再不回應，我要扶持另一個政府」。

不過，郭正亮也說，若普丁要扶持親俄政府上台，「扶得住嗎？」烏克蘭一定有人不服。郭正亮擔心，若澤倫斯基要談判，結果被內部的人暗殺，這才是最可怕的。