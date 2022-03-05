香港今公布新增37529例新冠病毒確診，有6例是輸入個案，本輪疫情至今累計超過42萬例確診、589間安老院舍出現疫情，佔整體73％，約1.1萬名院友和約3100名員工確診。另有超過8000名醫護人員確診，近1300人已返回工作崗位。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日個案有近4萬例，估計連同社區內快速檢測陽性而未呈報個案，單日可能有超過5萬人感染，而最近社區檢測中心樣本的陽性比例達到5％，研判本港疫情仍非常嚴峻。對於單日確診感染新冠病毒人數稍為回落，他指背後可能有多個原因，包括有較多人只透過快速抗原測試驗出陽性，而未進行核酸檢測，仍要觀察多大約一周才能判斷趨勢。

他說，衛生署正努力籌備快速測試陽性呈報平台，暫時未有啟用的確實時間，預計啟用時會有逾10萬人使用。他說，平台涉及複雜技術，例如要核對呈報者是否早前確診個案、要以身份認證避免盜用身份，為免推出時混亂，會先做多重測試。他呼籲市民，如果快速測試陽性，不需在現有核酸檢測陽性平台呈報，盡量留在獨立房間，家人亦不要外出。