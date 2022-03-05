2022 年111 學年度學科能力測驗（學測）成績已在3 月1 日上午9 點開放網路查詢，本屆無論是考試時程、題型、難度、採計方式等皆是全新的，甚至數學科分成數學A、數學B兩種難度，落點分析該如何預測？今年以學習歷程取代原有的備審資料，該如何準備並把握關鍵、挑戰自己理想中的夢想科系？

旺旺中時媒體集團長期關心青年學子與教育，3/5-3/6將於台北、台中、高雄三地及線上展同步開展「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」，免費參觀。活動現場由名師分享選填志願最佳策略，各位考生們、家長們千萬不能錯過！

學測五標出爐 搶攻理想科系

旺旺中時媒體集團時際創意傳媒舉辦大學暨技職院校多元入學博覽會已邁入第28年，今年共有國內外學校、遊留學等50多個單位參展，提供學生及家長認識各大學特色與就學管道平台。

台中市政府令狐榮達副市長應邀出席5日的開幕式，令狐副市長表示，台中市政府非常重視教育，與中部地區20多所大學院校共同攜手推行新課綱，讓學生能夠理解與適應新課綱以及入學方案，進入理想中的學校。

主辦單位表示，今年因是新課綱上路第一年，考招新制的改變以及少子化，讓家長以及學生感到非常焦慮，特別舉辦大學博覽會讓親子與各大院所可以面對面了解科系課程內容，以及未來發展方向。

親子一同來大學博覽會台中場了解學校科系課程內容。(圖/大學博覽會提供)

南華大學師生熱情且仔細的為家長、同學解惑以及說明系所特色。(圖/大學博覽會提供)

現場有多場由各院校學生的表演活動，還有東海大學、弘光科技大學的吉祥物現場尬舞，吸引家長們與同學們聚集主舞台區觀看表演，熱鬧非凡、座無虛席。想事先了解未來大學生活是多麼多采多姿嗎？除了課業適性發展，社團活動也是大學生活的一大重點，歡迎來大學博覽會活動現場和同學們交流。

空軍熱音表演。(圖/大學博覽會提供)

2022大學暨技職校園多元博覽會，實體展明日第二天，把握時間前就近參觀。此外，今年新增線上展，展期3/4-3/25，歡迎學子進入諮詢。