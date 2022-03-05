大同分局警鈴大作驚動官警 消防員到場一看傻眼 19:012022/03/05 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大同分局5日下午警報器大響。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市大同警分局5日下午突然警鈴大作，驚動上班中的數10名官警，消防局獲報到場後，發現是3樓警備隊的微波爐在烤麵包時因過熱燒焦，因而冒出陣陣濃煙，並觸動煙霧警報器，所幸並無造成傷亡。 警方表示，5日下午4時許，1名女警分局3樓的警備隊備勤室，用微波爐加熱麵包，因設定時間過久，麵包過熱燒焦發出濃煙，因而觸動警報器導致鈴聲大作，女警第一時間就已將微波爐關掉並拿出麵包。 消防局獲報後出動消防車前往了解，獲知是操作不慎引發意外，也結束一場虛驚。 40年麵包師傅秀「醒麵團」高招 網一看搖頭：妳先被砸醒 新遊戲上線 大作集結等你玩 #大同警分局 #微波爐 #警備隊 #麵包 #警鈴大作 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 業者吃不消 年後麵包喊漲5到10元 04:102022/01/09 社會新聞 周興哲惹惱李沐 帥氣學長秒崩壞 04:102022/01/16 娛樂新聞 德麥整合下游 進軍代工市場 04:102022/02/12 證券．權證 德麥代工鳳梨酥 放話做「烘焙業的台積電」 16:252022/02/11 財經 咖啡、麵包賣不完凹員工吸收 網爆超市「潛規則」 12:472022/01/08 生活 都不想要監護權！離婚夫妻自毀形象耍賤招「丟包小孩」 19:402022/02/17 娛樂 麵粉貴森森 低價麵包恐消失 04:102022/03/01 財經焦點 台中麵包坊、烤鴨店逆潮流 宣布凍漲挺消費者 17:032022/02/28 生活 暖男警友送咖啡、麵包 溫暖寒雨中執勤波麗士大人 15:592022/02/22 寶島 便當不能蒸 營養午餐煮不出來 04:102022/03/04 生活新聞 漲逾4％還不夠 麵包恐漲到疫情結束 04:102022/02/13 生活新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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