北市大同警分局5日下午突然警鈴大作，驚動上班中的數10名官警，消防局獲報到場後，發現是3樓警備隊的微波爐在烤麵包時因過熱燒焦，因而冒出陣陣濃煙，並觸動煙霧警報器，所幸並無造成傷亡。

警方表示，5日下午4時許，1名女警分局3樓的警備隊備勤室，用微波爐加熱麵包，因設定時間過久，麵包過熱燒焦發出濃煙，因而觸動警報器導致鈴聲大作，女警第一時間就已將微波爐關掉並拿出麵包。

消防局獲報後出動消防車前往了解，獲知是操作不慎引發意外，也結束一場虛驚。