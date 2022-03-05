屏東縣長潘孟安（右三）指出，孕婦產檢交通補助「屏東好孕車券」將於8日上路。（謝佳潾攝）

38婦女節前夕，屏縣府送給孕婦一份大禮，縣長潘孟安宣布孕婦產檢交通補助「屏東好孕車券」將於8日上路，只要設籍屏東縣即可申請價值6000元的乘車券，且還可赴外縣市產檢，據統計，目前全屏至少有3000多名孕婦受惠。

屏東縣長潘孟安指出，「屏東好孕車券」是結合屏東19家婦產科醫療院所與3家特約計程車隊共同推出，凡設籍屏東縣的孕婦，即可於該19家院所申請，也可在領取孕婦健康手冊時同步申請，現場審核通過馬上核發使用，減輕媽咪的交通負擔。

潘孟安說，為提高使用便利性，1本屏東好孕車券內有20張面額100元及200元的乘車券，共計6000元，單趟使用張數不限但不找零，只要事先預約特約計程車隊即可使用，身心障礙者也能持該券預約復康巴士，此外，也能赴外縣市產檢，不過要至各區家庭福利服務中心、竹田老人文康中心、九如全人照顧整合支援中心申請。

潘孟安說，產檢平均使用率在中央政府的多年努力下，已穩步提升至2020年的96.1％，而依屏東衛生局統計，屏東縣有7家婦產科醫院生產數占2021年屏東縣新生兒出生數比達81.5％，可見孕婦多在地待產。

他強調，在少子化的浪潮下，縣府責無旁貸守護每一位孕婦及寶貝，感謝台灣大車隊響應推出「好孕專車」同性駕駛指定服務及好禮優惠，而縣府也提供到宅母嬰照護月嫂服務，給予孕產家庭從懷孕到產後照顧滿滿的支持。

「好孕車券超貼心！」將於4月生產的孕婦蔡伊婷說，她之前產檢時，若家人無法陪同，會考量開車不好停車而選擇騎機車，一路從里港騎到屏東挺遠的，好險現在有車券可搭車，方便許多也減少危險發生率。身障媽媽林桂金則說，她也都是自己騎車產檢，好羨慕現在有產檢交通補助。