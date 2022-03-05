台灣啤酒英熊職業籃球隊4日晚間作客打到OT落敗，於5日下午三點主場對戰台南台鋼獵鷹，最終比數以110比113惜敗。整場比賽台啤英熊防守不足、上半場失誤較多，賽後總教練楊志豪表示：「連續兩場比賽兩隊都針對蔣淯安、蓋樂威做防守上的壓迫，因此我們在鋒線的發揮上就更為重要。」

針對台啤英熊2連敗，一大原因在於禁區上的劣勢，總教練楊志豪也提到：「目前因傷缺陣的周伯勳、參與中華隊的范士恩都是本土禁區很重要的悍將，少了他們對本隊禁區強度確實有很大的落差。」

而隊長蔣淯安針對本周3連戰表示：「我們周末連續都是遇到本周僅有一場比賽的客隊，體力上確實有點落差。」針對自己為各隊重點防守對象，仍拿下15分、6籃板與7助攻全能數據，蔣淯安也特別表示：「上半場自己的失誤確實比較多，快攻也比較不順暢，回去會立刻調整心態，迎接明天的比賽。」

台啤英熊「英熊求歐趴」主題周第一天與刑事警察局進行反毒、反詐合作，邀請本屆活動大使元元開球、新北市政府警察局警犬隊開場演出以及場外有獎徵答宣導活動。場外活動「昇熊拳」拳擊機以及「跳熊高」挑戰，安排台灣最強174公分控衛蔣淯安體測跳高315公分、以及洋將士東NBA體測355公分高度設為摸高障礙，只要挑戰英熊求歐趴體適能活動並跨過成績門檻，就有機會獲得獎品英熊場邊席門票兩張、限量貼紙組等多項好禮！

6日「英熊求歐趴」邀請公賣金龍球星昝家驤女兒、全明星運動會第三季女將田依甯開球擔任開球嘉賓，期待女力能加持台啤英熊順利拿下勝利。