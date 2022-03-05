在面對俄羅斯的全面入侵之下，烏克蘭希望美國和北約（NATO）能在自家領空建立禁航區（no-fly zone），讓俄軍無法獲得空中支援，但遭到直接拒絕。專家指出，建立禁航區代表美國與西方盟友須「開第一槍」擊落俄軍戰機，對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）來說「跟宣戰沒兩樣」。

《國防新聞》（Defense News）表示，烏克蘭除了持續向全球請求外交、武器、物資等支援，還曾要求西方國家於該國領空建立禁航區，但無論是英國首相強生（Boris Johnson）或白宮發言人莎琪（Jen Psaki），都已在公開場合正式否決此可能性。

專家警告，宣布烏克蘭領空為禁航區，在普丁眼中「跟宣戰沒兩樣」。（圖／DVIDS）

曾在美國空軍國民兵服役近20年、智庫「密契爾航太研究所」（Mitchell Institute of Aerospace Studies）資深研究員潘尼（Heather Penney）告訴《國防新聞》，建立禁航區並非一件容易的事，因為要確保政策不會變成「紙老虎」，美國、北約等執行者須「開第一槍」，直接擊落進入烏克蘭領空的俄軍航空機，但今日國際社會對烏克蘭的全面援助，與目前每一步情勢升級都肇因於俄羅斯有很大的關係。

美國知名智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）國防政策資深研究員魏納柏（John Venable）更警告，宣布烏克蘭領空為禁航區，在普丁眼中「跟宣戰沒兩樣」；美國空軍前情報主管、曾於伊拉克北部指揮建立禁航區的退役中將德普圖拉（Dave Deptula）則指出，伊拉克單一禁航區的任務需求為約50架美國與盟軍戰機，但若要在面積更大、敵方戰力更強的烏克蘭領空建立禁航區，恐須動員高達數百架戰機輪流進行戰鬥空中巡邏，還得先摧毀俄軍S-400等防空系統，將引發更嚴重的政治混亂與損失。