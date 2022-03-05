俄烏之戰仍持續中，俄羅斯總統普丁日前曾下令核武力量進入高度戒備狀態；烏克蘭總統澤倫斯基則指控俄羅斯故意砲轟位於烏克蘭南部的札波羅熱核電廠，並呼籲歐洲立即採取行動阻止俄軍。退役中將帥化民認為，澤倫斯基很聰明，俄國拿核子武器威脅，他就弄個核能電廠反制，俄羅斯總統普丁稱降低核武使用的門檻，犯了一個錯誤，讓西歐國家態度大轉變。

帥化民昨(4)日在中天政論節目《正常發揮》中表示，為什麼烏克蘭總統澤倫斯基要搞核電廠的議題，因為普丁犯了一個錯誤，他面對談判沒有結果，喊要降低核能化、核子攻擊的門檻，這句話讓所有西歐國家害怕。原本中立的瑞士、芬蘭不參與這件事，德國也是本來不參與，現在通通轉向。

帥化民接著指出，因為普丁是一個說到做到的人，大家也不知道普丁會不會使用核武。若普丁要用核子來打，這些國家都有美軍基地，也怕被波及，所以整個西歐的態度轉變，這跟普丁說錯這句話有關係。普丁還沒用到核子攻擊，澤倫斯基很聰明，就搞個核能電廠，影響中西歐國家的態度。

帥化民認為，澤倫斯基是個好演員，這劇本是有人幫他寫的，借力打力。俄國拿出核子武器威脅，他就弄個核能電廠反制，說是俄國打的，搞不好是他自己炸的，因為核能電廠外牆很厚，用坦克車去打沒有用，或許他用燃燒彈燒一燒，假裝自己被攻擊了，戰場上栽贓手法太多了。