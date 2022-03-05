在屏東縣長潘孟安（後排中）的主持下，今年首批銷至日本SEIYU超市的14噸金鑽鳳梨5日正式封櫃出口。（謝佳潾攝）

屏東金鑽鳳梨去年銷日量大增6倍，達6000餘噸，今年屏縣府趁勢追擊設下1萬2000噸目標，與日本SEIYU超市再合作，協助農友5日起至4月底每周封櫃銷日，且直接禮盒上架不經市場分銷，1顆鳳梨可賣到近200元台幣的好價錢。

「屏東是台灣農業的火車頭！」屏東縣長潘孟安指出，屏東種植鳳梨的面積有3500多公頃，年產量達13、14萬噸，占全台總量1／3，且還是最早產區，每年2月即可供應外銷，而去年台灣鳳梨雖遭大陸禁銷，但屏東金鑽鳳梨的銷日量足足提高6倍。

潘孟安說，往年屏東金鑽鳳梨的銷日量約1000餘噸，而去年一口氣增至6000餘噸，顯見日本人對台灣鳳梨的熱愛程度，因此今年要再趁勢追擊，設定高目標為1萬2000噸，要將更多、更好的鳳梨銷出去，讓國際看見屏東農業的軟實力。

為此，屏縣府再與日本SEIYU超市合作，讓屏東金鑽鳳梨以禮盒方式直進超市通路上架，不用再經日本各地的中央批發市場分銷。潘孟安說，SEIYU超市不僅在日本全境有320家門市，長年更是力挺屏東鳳梨，今年春季還將舉辦「台灣屏東鳳梨節」主題月活動。

在潘孟安的主持下，今年首批銷至日本SEIYU超市的14噸金鑽鳳梨5日正式封櫃出口，由保證責任屏東農業聯合生產合作社負責供應果品，合作社主席劉燕鳳說，銷日的價錢雖無銷陸的高，但相較之下很平穩，不會起伏太大，去年合作社銷日量也從3、400噸增至7、800噸，今年期望突破1000噸。

對於農友的期待，潘孟安說，屏東鳳梨產業在台灣屏東農業國際運銷的輔導下，已符合G.G.A.P.全球良好農業規範、取得SEDEX供應商道德資料交換認證報告，以及通過SCS供應鏈安全審核，朝國際市場邁進已不是夢，即日起至4月底更是每周都會封櫃出口，除日本市場外，整體外銷量可達1萬8000噸。