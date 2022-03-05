《半導體》南亞科前2月營收 年增16.63%

南亞科(2408)公布2022年2月份自結合併營收為新台幣64.33億元，月減5%，年增11.09%。累計合併營收為新台幣132.05億元，年增16.63%。

南亞科110年度合併財務報告業經董事會決議通過，營業收入856.04億元，年增40.3%，營業毛利370.43億元，營業利益271.86億元，稅前淨利277.67億元，本期淨利228.49億元，歸屬於母公司業主淨利228.49億元，年增1.97倍，基本每股盈餘7.4元，近3年新高。南亞科董事會決議股利分派，110度現金股利總額為新台幣114.7億元，預估每股現金股利約為新台幣3.70349933元，配息率50%。

南亞科董事會決議111年度資本支出預算案，以不超過新台幣284億元為上限，相當年增1.3倍，其中包含10奈米級製程技術量產、新廠、研發及一般性等資本支出，資金來源為自有資金，具體目的為配合營運需求。南亞科表示，今年資本支出主要用於新世代製程產品小量生產，除10奈米級第一世代外，明年第二世代也有機會小量試產。

南亞科總經理李培瑛先前提到，雖然DRAM產業第一季整體ASP是小跌的，但還是偏向樂觀，DRAM產業首季仍處修正期，庫存低、但需求存在，第二季可望恢復成長，報價預計持平或小幅上升，第三季、第四季需求增加在即，但仍需持續觀察。他表示，雖然通膨問題、長短料，以及地緣政治風險等負面可能影響需求，2022年預計DRAM需求的年增率約15%~20%，整體來看，2022年市況審慎樂觀。