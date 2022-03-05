辨別劍蝦和火燒蝦的方式可從外觀，剝完殼的劍蝦呈黑色，火燒蝦則是淡粉紅。（張毓翎攝）

農曆春節至清明期間是野生劍蝦的產季，以出產「蝦乾」聞名的台南將軍青鯤鯓，有業者除了在家門前曝曬火燒蝦，也會採購劍蝦來日曬，吳姓業者說，今年劍蝦進貨價格比較貴，經日曬後的蝦乾價格也會隨之上揚，由於劍蝦捕撈季短，其蝦乾大多只有3至4月能出貨，是當地的季節限定特產。

蝦乾和虱目魚背魚柳、烏魚子合稱「青鯤鯓三寶」，在地經營「吳阿嬤蝦乾」店的吳姓業者表示，蝦乾是以火燒蝦為原料加工製成，得經3至4天的風乾和日曬，若遇到多雨潮溼的季節，曝曬時間會更長，今年火燒蝦捕撈量少，過年前價格就被炒得很高。

辨別劍蝦和火燒蝦的方式可從外觀，剝完殼的劍蝦呈黑色，火燒蝦則是淡粉紅。（張毓翎攝）

蝦乾得經3至4天的風乾和日曬，若遇到多雨潮溼的季節，時間會更久。（張毓翎攝）

吳姓業者說，而近期為野生劍蝦產季，今年也因進貨成本上漲，加上人工等成本，日曬後的劍蝦價格與火燒蝦一樣每台斤1600元，較去年稍微上漲100元；至於辨別劍蝦和火燒蝦的方式，最簡單就是從外觀，剝完殼的劍蝦肉質顏色為黑色，反觀火燒蝦則呈淡粉紅。

吳姓業者透露，曝曬後的劍蝦與火燒蝦，雖然味道都差不多，但兩者還是各有擁護者，有一派消費者認為，劍蝦肉質比火燒蝦來得細緻，也有人是如果火燒蝦沒貨了，才會轉而買劍蝦，不過兩者其實都適合炒菜、炒麵或炒麵，有些年輕人也喜歡加進泡麵，讓整碗充滿濃濃海味。

劍蝦承銷商蔡秀鳳表示，劍蝦依照重量分為大、中、小3種規格，通常小隻的劍蝦會做成蝦米，大隻的則賣到餐廳，介於兩者的中型劍蝦，有漁戶會日曬成蝦乾；今年劍蝦在過年後才開始豐收，不像去年過年前就有不少漁民捕獲到，現在劍蝦正對時，農曆3月23日「媽祖生」後，品質就可能不會這麼好。