據勞動部統計指出，去年行政部分受理勞資爭議案件達2萬5025件，其中多數仍為權利事項（與法令相關）的爭議、占比達99.6％，在勞動事件法上路後，權利事項的爭議可以直接至法院申請調解、調解不成後可再進行訴訟，那行政調解仍有其存在的必要性嗎？學者說，行政調解相較法院調解速度快，且行政調解性質偏向於「止爭」、法院調解則趨近於「定紛」。

「原本預估勞動事件法上路後，行政調解量會降低」，銘傳大學法律學院院長劉士豪表示，在勞動事件法上路前，其實早就針對行政調解及法院調解的性質討論，目前行政調解多數為權利事項爭議、勞動事件法上路後也可以直接至法院申請調解，他坦言，「這2種調解的確有重疊」，但行政調解不用費用、速度相較於法院調解快，且行政調解「止爭」的性質高於「定紛」，至於若至法院調解，調解不成立進入法院後仍是由同一法官承審，可以加速訴訟進度。

協助多名勞工調解、訴訟的新北市產業總工會理事長洪清福說，的確很多勞工擔心去行政調解後被迫讓步，甚至憂心權益被「喬掉」，因此在勞動事件法上路後許多勞工便上法院直接申請調解。

此外，因應勞動事件法上路，為了協助勞工爭取應有權益，勞動部在勞動調解提供律師代理酬金、聲請費及必要生活費等法律扶助，但現行在行政調解期間律師陪同僅限職災事件、資遣費、退休金、確認僱傭關係等調解，洪清福說，現行最多爭議為工資爭議，雖然部分數額較小，但勞動部至少應針對中低收入戶、低收入戶提供必要協助。