新鮮人剛出社會找工作，不免遇到在夢想與現實之間猶豫不決的情況，一名男網友表示，自己雖然喜歡行銷工作，但為了攝影夢想，毅然決然去應徵婚紗攝影助理，不料對方僅開月薪2萬5500元，讓他猶豫不決，不知道是否該跟現實妥協，還是繼續堅持夢想。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，自己畢業於企管系，有1年的行銷公司實習經驗，2年的活動攝影經驗，以及商品、廣告拍攝經驗，雖然熱愛行銷工作，但又覺得不做攝影相關的行業，「未來會很後悔沒有為自己的夢想做一些努力」，因此毅然決然去應徵婚紗攝影助理，不料對方僅開月薪2萬5500元。

他坦言，雖然知道攝影助理的薪水低、工時長，但認為自己有作品集、活動經驗，也會操作器材，不算沒經驗的人，薪水少說應該要有2萬8000元，「結果秒被現實打臉」，不知道該跟現實妥協，找行銷相關的工作，還是堅持夢想，選擇攝影助理的工作。

對此，有網友直言，「你就沒專業、沒經驗，也非本科系，拿什麼談薪水，作品集是完全沒用的，專業度不是一個層次的」、「沒專業度的新人助理是能拿多少錢」、「攝影助理好像普遍薪資都不高吧，包括電視台的也是」、「攝影助理都這樣，除非你有人脈，我朋友也是從2萬3000元開始做起的，兩年後轉正當專業攝影師，月薪4萬元」。

也有網友建議，「換間吧，2萬5500元是什麼鬼」、「和我現在實習的薪資一樣，真的建議直接換一間」，還有人安慰原PO，「工作就是這樣，新鮮人時期不要因為薪資而影響了自己的專業度，應該先磨練自己的能力，再來評估自己的薪資是否合理」。