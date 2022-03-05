烏克蘭總統澤倫斯基喊話，希望盡快和俄羅斯總統普丁直接對話，因為這是「停止這場戰事的唯一方式」。前民進黨立委郭正亮表示，澤倫斯基想見普丁談判，可能有讓步的方案，這時普丁要保護他，因為要擔心內部有更激進的人阻止澤倫斯基去談判。

郭正亮5日在政論節目《新聞大白話》中表示，澤倫斯基4日表示他急著見普丁，隱含他有讓步的方案，但他想跟最高領導人接觸，不想這樣逐級上去。坦白說，這時普丁要保護澤倫斯基，因為要擔心內部有更激進的人阻止他去談判。

郭正亮接著表示，澤倫斯基若願意讓步，他當然是最好的領導人，何況他現在聲望這麼高，若把他幹掉，烏克蘭會大亂，到處有游擊隊出現，反而會更難搞 。因此，澤倫斯基並不是非換不可，若有人可以穩定治理烏克蘭，跟俄羅斯簽署互助友好條約，然後讓俄軍在某些重要的地方暫時駐軍一陣子，事實上，這就是白俄羅斯模式。

郭正亮指出，烏東長期在內戰，而烏克蘭的精銳部隊就在烏東，有12萬人以上，等於被纏住了，另外在基輔的兵力，也不是很強。而對俄羅斯而言，烏克蘭新政府是不是澤倫斯基並不重要，重要的是能不能穩住局面，並跟俄羅斯簽署互助友好條約。

郭正亮預估，俄軍還是會有部分時間的駐軍來穩定局面，普丁曾講過，要對烏克蘭去納粹化，還有去軍事化 ，因為要落實一段時間，所以要駐軍。這就跟美國一樣，美國佔領伊拉克、阿富汗時，也是跟新政府簽約，因為佔領是違反國際法，所以會使用「受邀請進來」的形式。