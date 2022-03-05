桃園市平鎮區平南國中5日歡慶建校42周年校慶，轄區平鎮警分局也藉此機會，由分局長吳明彥親自率偵查隊同仁前往，向學生、家長及學校師長及用路人宣導「校園反毒」專案，希望能藉此提升大家反毒意識，共同維護校園安全。

平警分局分局長吳明彥表示，警方為貫徹政府推動校園反毒政策，防範新興毒品流入校園，除規劃專責警力加強查緝少年、校園及新興毒品案件外，並與校方互助互信，共同建構縝密的少年防護網，宣示「無毒校園」的決心，全力營造健康安全、友善舒適的校園環境。

除此之外，警方也相當重視毒品年輕化問題，加上現今新興毒品常偽裝成不易辨識的日常食品包裝，為避免青年學子好奇而誤食成癮，平鎮警分局已將預防宣導及查緝毒品源頭並列為首要工作目標，希望透過警方、學校、家庭的互相配合，共同打造讓青少年健康成長的環境。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！