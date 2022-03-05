2022大學博覽會台北展區3/5日在台大體育館登場，開幕首日湧人潮。今年逢新制上路，加上數學首次拆開以數A數B的方式計算，以及部分學系修改採計科目，考生們缺少選填志願參考依據，主辦單位特別邀請三大名師到場與學生及家長面對面互動，講解選填志願策略及技巧。

樂學網劉佳佳老師提到，今年的數A題目難度增加，數學級分明顯下修，若想就讀醫學院的學子，撇除頂大及國立學校，57級分就有機會錄取醫學系。

大考通訊社黃立辰老師

大考通訊社黃立辰老師認為新制上路，不論是成績亦或是制度方面都有所變動，據統計，繁星管道主要以採計三年在校成績的方式升學，在新制度下對學子的影響程度最小，因此鼓勵符合資格者踴躍參與繁星計畫。

得勝者文教陳宗恩老師

得勝者文教陳宗恩老師表示，新制上路，部分重考生採觀望態度，故今年重考人數大幅減少，相較去年約相差一萬人次，應屆畢業生把握此次入學機會。對於今年數學科新制的不確定性，陳宗恩老師建議難度較高的數A可回推參考106年數學學測成績，數B則可參考108年度級分數。另外若遇學系採計科目改制，則建議可參考同校或相似學校採計科目相同的科系。最後他也鼓勵學子，若學測成績不盡理想也不要氣餒，盡力準備面試及備審資料，依然有機會取得好結果。

2022大學暨技職校園多元博覽會，實體展你3/6日還有一天，學子把握時間前就近參觀。此外，今年新增線上展，展期3/4-3/25日。