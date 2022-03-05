35歲華視正妹主播宋燕旻不僅在職場上展現優秀實力，身材也是好的不得了，身材勻稱還有誇張E罩杯，讓她一直深受觀眾支持喜愛；近日宋燕旻穿了一件大U領上衣，為國片《咒》做「入教儀式」宣傳，手擺胸前讓網友目光全放錯，紛紛流口水直呼「人間胸器」。

宋燕旻是華視當家主播之一，先前分享火辣身材背後超勵志過程，努力從60公斤甩肉瘦了12公斤，激勵不少人，平時在主播台上專業又端莊的形象也深植人心；日前宋燕旻在臉書和IG分享近照，身穿大U領針織上衣，E級雙球隨時快掉出，臉上則掛著魅惑的笑容，畫面十分性感。

近日宋燕旻穿了一件大U領上衣，為國片《咒》做「入教儀式」宣傳，手擺胸前讓網友目光全放錯。(圖/ 摘自宋燕旻臉書)

不過，宋燕旻手擺胸前做出一個手勢，認真地說，「導演說這個手勢坐起來像朵花～我好像手指太短，到底花在哪裡？」；原來宋燕旻是為了18日要上映的國片《咒》宣傳，特地學習電影裡「入教儀式」的手勢。

大票粉絲看到宋燕旻做出的手勢，重點完全放錯，目光幾乎被超巨上圍吸引，「主播好辣」、「身材太好了」、「燕旻主播這身材太辣，好的不得了」、「邪惡視角，失焦」、「真的是人間胸器」。