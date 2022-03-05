國立暨南國際大學本月1日召開學生宿舍議題說明會時，突然宣布要調漲宿舍費用，其中男宿從6660調漲至10228元，漲幅53.57％，引發學生譁然。(校方提供／吳建輝南投照片)

國立暨南國際大學本月1日召開學生宿舍議題說明會時，突然宣布要調漲宿舍費用，其中男宿從6660調漲至10228元，漲幅53.57％，引發學生譁然，學生議會議長蔡欣原表示，學校用重建宿舍等原因調漲房租，但蓋好我們又住不到，而校方則回應，會等整修完畢才調漲。

從學校提供資料顯示，男宿從6660調漲至10228元，漲幅53.57％最高、男冷（含冷氣）從8095調漲至11663元、女宿從6660調漲至10144元、女冷（含冷氣）從8095調漲至11579元、研宿從10750調漲至14493元，漲幅最低的也有34.82％，讓學生痛批，台積電都沒你會漲。

學生議會議長蔡欣原表示，學校用重建宿舍等原因調漲房租，但蓋好我們又住不到，而校方則回應，會等整修完畢才調漲。(校方提供／吳建輝南投照片)

蔡欣原表示，學校強調是因原物價、人事成本、建置新宿舍等原因來調漲價格，但此舉就像將一部份工程建設費，轉嫁到學生身上，說明會上表示從111學年度開始，等於下學期就會調漲，對於現在就讀的學生來講是不公平的，因為蓋好以後我們也住不到。

蔡欣原還說，每年幹部都會與學校開設宿舍議題公聽會，討論宿舍規範，規章修正等，但校方事前完全沒有溝通與告知，等於將漲價包裝再例行的公聽會上，認為這種作法有點粗糙，過去就曾發生學生選擇冷氣宿舍，但錢繳了搬進去後才發現冷氣根本還沒裝，擔心這種悲劇重新上演。

國立暨南國際大學主任秘書曾永平表示，學校今年斥資8000萬，針對宿舍來進行全面整修，包括冷氣、公共空間、熱水鍋爐、電梯、隔間、老舊家具等等。(校方提供／吳建輝南投照片)

校方強調，好的環境會反映在住宿費用上面，強調所有調漲都會採階段性調整，未來也會持續開設說明會，加強宣導的部分。(校方提供／吳建輝南投照片)

國立暨南國際大學主任秘書曾永平表示，學校今年斥資8000萬，利用暑假針對宿舍來進行全面整修，包括冷氣、公共空間、熱水鍋爐、電梯、隔間、老舊家具等等，強調會待提升整體宿舍品質後，再來做調漲，過去學校宿舍年年虧損約200萬，但若平白無故調漲，恐引發學生反彈，引此才決定大整修，讓宿舍收費能到位。

曾永平說，暨大宿舍以男宿來講一學期6660元，等於每月僅要1665元，相比在校外租屋已經算是相當低廉，相信整修過後會給學生一個全新的宿舍環境，當然好的環境會反映在住宿費用上面，強調所有調漲都會採階段性調整，未來也會持續開設說明會，加強宣導的部分。