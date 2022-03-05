男友床上功力大增，原因讓她哭笑不得！1名女網友原先抱怨男友每次做愛不超過5分鐘，男友總是稱「妳太性感了，忍不住」，但日前男友卻突然功力大增、超持久，她詢問原因後，男友說「想著自己討厭的人事物就能夠比較持久，我剛在想我爸」，她頓時崩潰「跟我做的時候想著他把拔（爸爸）」。

該名女網友在Dcard上發文表示，她的男友第1次與她發生關係時，僅1分鐘就結束了，男友當時的理由是「妳太緊」，而如今2人已交往快4年，雖然已經不像原本的1分鐘，但不包含前戲也才3至5分鐘，男友說法是「妳太性感了，真的忍不住」，不過日前男友床上時間卻大大增加。

男友原本早洩卻突然功力大增、超持久，她詢問原因後，男友說「想著自己討厭的人事物就能夠比較持久，我剛在想我爸」。（翻攝自Dcard）

該女網友說，男友後來上網查辦法，果然某次男友「戰力」十足，不包含前戲足足長達15至20分鐘，她事後開心地詢問男友原因，沒想到男友竟然說「網路上說想著自己討厭的人事物就能夠比較持久，我剛在想我爸」讓她瞬間傻眼，發文笑說「跟我做的時候想著他把拔（爸爸）」。

其他網友則留言「我衝刺的時候會背週期表，有背會弄到半小時左右，沒背大概十分鐘」、「無法正視面對他爸了」、「看醫生，不要相信什麼偏方」、「心裡要唸99乘法表」、「至少他覺得妳很性感，這是好事」、「有想射的感覺就換姿勢，分散一點注意力，精神太集中很容易射出來」。