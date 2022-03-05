美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問台灣，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮指出，蓬佩奧來台灣的目的和選舉無關，而是爭取大家到他任職的資產管理公司投資。郭正亮直言，其實政府也不需要幫蓬佩奧掩飾；同時，郭正亮也指出，網路流傳的蓬佩奧演講價碼及公關公司簽約文件外流，這事很詭異。

郭正亮今天(5日)在政論節目《新聞大白話》中表示，「據我了解，一行有12人，去總統府的也不是全部的人」，台灣有一些企業家被邀請，現場就是交換名片，都是商界的人。蓬佩奧這趟不是搞選舉，而是讓他商界朋友和台灣商界的朋友認識，爭取台灣去投資他那家資產管理公司，「這才是他真正的目的」。他立場本來就很鮮明，也很會拿捏尺度，也知道拜登派人來台的用意。

對於在記者會中，全程僅由遠景基金會執行長賴怡忠代表發問，未開放媒體現場提問，郭正亮指出，賴怡忠知道知道記者會問很尖銳的問題，而且是美國的記者。因為，美國媒體對川普不友善，「蓬佩奧是川普的夥伴，美國媒體怎麼會對你友善？」；比較詭異的是演講價碼簽約文件怎麼會外流，「太詭異了」，不可能是台灣這邊外流的，「是不是美國政府有人給他穿小鞋？我不能證明，只是以前從未發生過」。

郭正亮認為，找演講人經紀公司也沒什麼，他們專門幫名人安排，並從中拿錢，美國就是這樣，大家都知道。蓬佩奧的公司來台灣找標的，比如希望勞動基金去投資，「他自己也承認，我覺得他很誠實」，政府太緊張，美國人不認為有什麼，「人家都公開這樣講了，你何必還要幫他掩飾？」