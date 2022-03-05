高雄影院生存越來越困難，自從今年2月14日情人節新堀江商圈的奧斯卡影城開出第一槍後，接連3家宣布熄燈，讓當地人感嘆不已。但近日有網友貼出一家外表看似陳舊，年代已久的電影院，詢問「竟然還沒倒，不知道能撐多久」，當地網友一看全懂，直呼「不要問」。

男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，照片中黃色塗漆、綠色招牌的大樓，寫著「開放、OPEN、MTV、電影院」，外表陳舊，看起來年代已久，在新堀江商街上獨樹一格。

新堀江有間小型電影院始終屹立不搖，當地人一看秒懂揭原因，指出許多人都來這邊「轉大人」、「做愛做的事」。(圖／爆廢公社)

原PO不解表示，知道這間的應該都超過40歲左右了，但現在依然屹立不搖，仍然沒有倒閉，直問「不知道這間能撐多久」。

文章曝光立刻釣出許多高雄網友，紛紛留言揭密：「這間沒有人進去是去看電影的啦」、「這就轉大人用的啊」、「進去的固定一定都是一男一女」、「不要問我為什麼出來的男女每個都滿頭大汗」、「氣氛很棒啊，進去之後鼓掌的聲音都沒停過呢」、「鼓掌聲還很有節奏呢，此起彼落的」、「不用40歲以上啦，我30歲也知道XD」、「商圈逛一逛進去休息看片一下很正常的」、「應該沒有高雄人不知道啦」。

高雄電影院在2022後踏入寒冬，先是「奧斯卡影城」情人節結束營業，兩周後二輪戲院「十全影城」也跟進，夢時代喜滿客也在同天宣布4月30日熄燈，接連3家影院倒閉，讓當地人哀嚎與不解，直呼快要梅電影院可去了，如今南高雄也僅剩大遠百威秀、大立in89與秀泰影城撐場。