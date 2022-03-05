師生今天也學習烹飪5道料理。（台南大學提供／張毓翎台南傳真）

台南大學教育學系大學社會責任實踐計畫（USR）推出「食材尋寶記」課程，5日邀請七股竹橋國小、麻豆港尾國小和南大附小三校師生44人進行校際共學，前往「巧匠舞音台灣鯛料理館」、「台江漁人」的魚場參訪，了解到永續漁業、生態養殖，以及推展碳標籤有利減碳的重要觀念。

師生今天在巧匠台灣鯛料理達人李宗銘帶領下，先到魚塭捕魚、裂解魚示範，再烹飪5道料理。

港尾國小校長李啟榮說，主廚以活締的方式處裡，讓魚不會在痛苦中被裂解，符合人道精神。還有學生說，主廚教做台灣鯛全料理，有鯛魚粥、鹽焗台灣鯛等五道菜，成品賞心悅目又好吃，回家也要做給爸媽吃。

隨後一行人到台江漁人虱目魚顏榮宏的魚場參訪，台南市環保局綜合規劃科股長李建緯特別到場解說，說明市府環保局為了推廣減碳，輔導廠商取得環保署碳標籤及減碳標籤認證。

南大附小指導老師張景傑說，台江漁人的虱目魚產品正在申請環保署碳標籤認證，並積極執行減碳；而巧匠台灣鯛採無毒生態養殖，具有產銷履歷與歐盟認證，學生透過此次課程，了解到市府和業者在漁業環境永續發展這塊的努力。