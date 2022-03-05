湖人本季招兵買馬組成新陣容，但目前僅以27勝35敗排西區第9，恐連季後賽都進不去，而一哥詹姆斯(LeBron James)仍是最受矚目球員，最近前NBA球員、現為評論員的帕金斯(Kendrick Perkins)提到詹姆斯，他表示湖人本季已經無望，球隊應該讓詹姆斯提前關機休息！

At some point the Lakers might need to consider shutting Bron down! It’s no more hope for them… no need putting more miles on the old man who’s going to be in his 20th season next year. He’s given everything and more. On top of all that he’s playing on a hurt knee! Real Talk. — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) March 4, 2022

帕金斯發了一則推特，內容談論到本季的湖人和詹姆斯，他說：「在某個階段，湖人可能需要考慮讓他休息，他們已經沒有希望了，沒有必要為這位明年將進入第20季的老人付出更多，他已經付出一切，更重要的是他膝蓋還受傷了，我是說真的。」

接著帕金斯繼續說：「也許時間之父終於追上詹姆斯。連八次闖進總冠軍賽對任何人身體都會造成一定傷害，他再受傷只是時間問題。或許這個賽季還為時過早，但若無法進入季後賽可能性更高，那麼預計湖人會讓他關機，並讓他為下個賽季提前做準備。」

詹姆斯本季為湖人出賽45場，平均上場36.8分鐘，能貢獻28.8分8.1籃板6.2助攻1.5抄截1阻攻，投籃命中率51.9%、外線34.8%、罰球75.6%，對於一個37歲的老將來說相當不容易，且他平均得分仍在隊上排首位，在聯盟史上也排第3，或許湖人應該照帕金斯所說的，好好讓這位老將休息了。