湖人本季招兵買馬組成新陣容，但目前僅以27勝35敗排西區第9，恐連季後賽都進不去，而一哥詹姆斯(LeBron James)仍是最受矚目球員，最近前NBA球員、現為評論員的帕金斯(Kendrick Perkins)提到詹姆斯，他表示湖人本季已經無望，球隊應該讓詹姆斯提前關機休息！
帕金斯發了一則推特，內容談論到本季的湖人和詹姆斯，他說：「在某個階段，湖人可能需要考慮讓他休息，他們已經沒有希望了，沒有必要為這位明年將進入第20季的老人付出更多，他已經付出一切，更重要的是他膝蓋還受傷了，我是說真的。」
接著帕金斯繼續說：「也許時間之父終於追上詹姆斯。連八次闖進總冠軍賽對任何人身體都會造成一定傷害，他再受傷只是時間問題。或許這個賽季還為時過早，但若無法進入季後賽可能性更高，那麼預計湖人會讓他關機，並讓他為下個賽季提前做準備。」
詹姆斯本季為湖人出賽45場，平均上場36.8分鐘，能貢獻28.8分8.1籃板6.2助攻1.5抄截1阻攻，投籃命中率51.9%、外線34.8%、罰球75.6%，對於一個37歲的老將來說相當不容易，且他平均得分仍在隊上排首位，在聯盟史上也排第3，或許湖人應該照帕金斯所說的，好好讓這位老將休息了。
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