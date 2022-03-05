農民退休基金由勞動部勞動基金運用局投資運用，運用收益則由本局辦理分配至農民退休儲金個人專戶。110年度農民退休基金運用收益為2323萬餘元，參與收益分配的農民退休儲金個人專戶為8萬3000餘戶，以此計算則參與農退儲金帳戶的農民平均每人可獲279元、相較新制勞退勞工平均每人可獲2萬3000餘元相差甚多。

依農民退休儲金條例規定，僅有實際從事農業工作的農保被保險人、未滿65歲且未領取相關社會保險老年給付可以加入農民退休儲金制度。目前農民退休基金由勞動部勞動基金運用局代為操作，依勞動基金運用局資料顯示，截至去年年底為止，規模達31.5億元、其中29.4億元存放在金融機構，2069萬購買股票及受益憑證，農退收益率達1.97％，相較新制勞退的9.66％低了不少。

但除了收益分紅外，農民可以自行提繳基本工資最高10％的農民退休儲金、農委會也會相對提繳，若以去年基本工資2萬4000元為例、農民每月可自行提繳2400元、農委會每月也會相對提撥2400元，到了65歲時選擇月領退休儲金至平均餘命為止。

針對收益率及收益數不如制度相仿的勞工退休金，農委會輔導處副處長陳怡任表示，因為農民退休儲金制度去年剛開辦1年左右，母數仍不夠大導致。

據農退基金111年度預算書指出，今年將配置銀行存款比率至45％、國內債務證券5％、國內權益證券50％，並且全數由基金運用局自行操作，預估報酬率3.2％、收益數1.5億元。

勞保局提醒，若農民要查詢農退帳戶相關資訊，可洽農會協助，或使用「自然人憑證」或「健保卡號＋設籍戶口名簿戶號」登入勞保局網站「e化服務系統」查詢，或親持身分證明文件到勞保局各地辦事處臨櫃查詢。