餐飲業者御頂(3522)董事會通過2021年財報，受疫情三級警戒衝擊，合併營收6.13億元、年減36.74％，為近21年低點，營業虧損3.24億元、幅度年增23.72％。歸屬母公司稅後虧損4.72億元、每股虧損6.64元，虧損幅度年增7.33％，均創歷年新低。

為健全財務結構與未來營運發展需求，御頂4日傍晚召開重訊記者會，宣布董事會決議辦理減資彌補虧損，擬減資2.85億元、減資比率約40.188％，實收資本額將自7.1億元降至4.25億元。公司將於5月23日召開股東常會。

御頂旗下擁有「頂鮮台南擔仔麵」、「晶宴會館」等宴會品牌，由於疫情三級警戒禁止餐飲內用，嚴重影響婚宴及企業宴會需求，去年陸續處分竹北廠房及桃園辦公室等不動產，並縮減營運規模止血，目前「頂鮮台南擔仔麵」僅剩高雄店1家，「晶宴會館」則有7家據點。

隨著疫情趨緩、餐飲內用逐步鬆綁，御頂去年第四季合併營收1.91億元，季增達5.24倍、年減50.25％，營業虧損0.31億元、季減達75.63％。不過，因認列處分據點等設備減損費用，歸屬母公司稅後虧損1.46億元、虧損反季增7.51％，每股虧損2.07元。

御頂2022年1月自結合併營收0.97億元，月增0.74％、創近1年高點，惟因營業據點減少仍年減25.72％。展望後市，公司表示，在透過一系列措施「止血」後，預期去年將為營運谷底，今年營運將谷底回升、重返成長軌道。

面對後疫情時代婚宴市場規模趨向小桌數、訂單能見度降低趨勢，御頂針對「晶宴會館」展開轉型力拚突圍，如新北新莊館將改採南洋風Buffet形式經營、首度進軍吃到飽自助餐市場，新北中和館推出港點餐飲服務，台北民生館改裝戶外廣場推出高單價婚宴搶市等。

同時，御頂去年10月延攬福餐聯餐飲董事長許湘鋐擔任總經理，去年底由子公司晶宴生活取得福餐聯餐飲旗下烘焙品牌「北海道蛋糕屋」及「(鹽)胖手作麵包本舖」，目前有4處據點，預期有利於擴大集團經營產品線，提升整體競爭力及經營績效，未來將鎖定雙北展店。