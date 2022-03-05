深夜愛愛聲，鄰居哀哀叫！1名家住桃園市龍潭區的網友發文表示，湧光路某大樓住戶近日凌晨4點竟大力播送叫床聲，吵得整棟樓住戶不得安寧，怒罵「你們要做可以，但請控制一下音量，像是被強姦」，並崩潰說真的會瘋掉；網友則建議最快方式就是報警、測分貝，若超標就可開罰。

該網友在「我是龍潭人」發文表示，龍潭湧光路某大樓某層樓的住戶在深夜接近清晨時分做性行為，但聲音過於明顯且刺耳，「不要再快天亮4點到5點，做愛做的事情好嗎？你們要做可以，但請控制一下音量，像是被強姦」，當時整棟樓都是2人的歡愉聲。

家住龍潭的網友表示，湧光路某大樓住戶近日凌晨4點竟大力播送叫床聲，吵得整棟樓住戶不得安寧，怒罵「你們要做可以，但請控制一下音量，像是被強姦」。（翻攝自臉書「我是龍潭人」）

該網友說，印象中該戶人家裡有未成年的孩子，整層大樓也有好幾位未成年人，不但對於小孩有不好影響，更影響全棟樓的安寧，怒罵「凌晨下班好不容易睡著了，又被你們那刺耳的音量吵醒，會瘋掉」。

其他網友紛紛留言「錄音聽聽看呀」、「全部歪樓了，建議找隔音裝潢廠商」、「我不相信，除非帶我去聽看看」、「有文沒片不真實 跪求音檔」、「妳買個耳塞比較實在啦」、「烏俄大戰你懂什麼」、「還是你家有養狗，就在他們愛愛的時候正激烈的時候？把狗放出來大聲叫，然後你說不要吵不要吵我要睡覺」、「你家在哪」。