疫情肆虐年餘，也讓人驚覺健康的重要，台灣健康運動聯盟（健盟）理事長周宏室也在此時為健盟舉辦首次的公益性《健康天使公益音樂會》，藉以引導民眾養成規律運動及健康促進習慣。

《健康天使公益音樂會》將於3月19日在國立台北護理健康大學大禮堂舉辦，由鋼琴名家輔仁大學校長江漢聲攜手聲樂家簡文秀領銜演出，還有健盟理事長周宏室、長榮大學前校長陳錦生，以及薩克斯風演奏家孫維廷、吳碧珍、張清泉、蔡明叡、簡正育、陳譽晨等共同飆演。

周宏室表示，《健康天使公益音樂會》為健盟首次舉辦公益性免費音樂會，旨在推廣全民健康運動，並與哈佛大學全球健康計畫達成合作協議，引導民眾養成規律運動及健康促進習慣。此活動獲得政府、教育界、醫界、中華奧會等各領域領導人支持，以及中華民國體育運動總會、大學、醫院等15個單位共同協辦。

活動當日下午1：30入場，欲參加民眾可至健盟官網(https：／／forms.gle／tbeHRKCG5Zj8E8A4A)報名，確認收到回覆電子郵件後，於現場簽到入場。