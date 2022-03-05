俄烏之戰已進入第10天，紐約時報專欄作家Thomas Frieman撰文預測，稱俄烏戰事落幕有3套劇本。媒體人吳子嘉認為，最慘的狀況是死亡百萬，一定血流成河，目前西方不排除這個可能性。他甚至認為普丁一旦展開殺戮， 歐洲聯軍恐會出手。

吳子嘉4日在《關鍵時刻》節目中認為，俄羅斯總統普丁陷入一個困難的窘境，他主動打電話給法國總統馬克宏，然後講了一個半小時，他雖然還是咆哮的，但是普丁這個主動的動作，表示他示弱了。其實雙邊對話，要找一個對稱的、同規格的，而他喜歡的對話人物就是馬克宏。

吳子嘉接著表示，聯合國難民署公布統計，未來烏克蘭的難民湧向歐洲，未來幾天內會高達到400萬人，所以人數會愈來愈多，代表殺戮要開始了。普丁講的「特別軍事行動」，就是他要針對所謂的特定對象，發動總攻了，所以老百姓開始怕了，就會跑離烏克蘭。

吳子嘉指出，《紐約時報》專欄作家Thomas Frieman有一篇文章，他說俄烏戰爭只有3種可能性︰第一種可能性，就是聖經上面講的一種不可能發生的狀況，叫做「救贖」，俄羅斯人把普丁推翻了；第二個可能性是一個骯臟的妥協，就是最後烏克蘭被賣了，然後普丁還可以「退回去」；第三種是最慘的狀況，就是全面災難，普丁若展開殺戮恐死亡百萬，一定血流成河。

吳子嘉認為，現在所有西方歐美國家，包括亞洲，都還在看這件事情怎麼發展，我們都還當成別國家的事情，但是一旦普丁展開殺戮，殺了上百萬人，歐洲這些衛道人士和人權人士可能會馬上走上街頭抗議 ，逼政府出手，歐洲聯軍恐會立刻攻擊俄國。 所以普丁只要敢展開殺戮， 滅國的戰爭就開始了。