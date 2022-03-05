今（5日）到下周二（8日）的氣溫變化。（圖／翻攝臉書社團天氣風險WeatherRisk）

明（6日）出門記得帶傘！中央氣象局表示，明晚天氣明顯轉變，受鋒面通過及大陸冷氣團影響，各地降雨機率提高，氣溫也會明顯下降，下周二（8日）雨勢趨緩，天氣仍偏冷，下周三（9日）冷氣團減弱，氣溫回升。氣象粉專天氣風險提醒，接下來最冷的時間點落在下周二清晨，部分地區不排除有接近10度的低溫出現，務必做好保暖。

中央氣象局表示，明（6日）白天東北季風稍增強，北部及東北部地區天氣稍轉涼，高溫落在20至24度，中南部地區為多雲到晴的天氣型態，高溫落在26至20度；降雨部分，北部、東半部地區有局部短暫雨，中部山區則有零星降雨機率。

不過明晚開始天氣明顯轉變，受到鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，基隆北海岸及北部地區雨勢明顯，有局部較大雨勢發生的機率，中部、宜花地區有短暫雨，南台灣有局部短暫雨，各地低溫落在17至20度。

下周一（7日）水氣明顯增加且降雨範圍擴大，中部以北及宜花地區降雨較明顯，尤其基隆北海岸及北部地區降雨較持續，有局部較大雨勢發生機率，南台灣則多為多雲天氣，有局部短暫雨發生機率；氣溫方面，中部以北及東北部地區天氣轉冷，其他地方氣溫亦下降。

下周二（8日）水氣減少，僅東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨；下周三（9日）清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及東北部地區氣溫仍偏低，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升。下周三至下周六（9日至12日）各地多為多雲到晴的天氣型態。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，這波冷空氣是近期以來較強的一波，全台最冷的時間點落在下周二（8日）清晨，在冷空氣及輻射冷卻的影響之下，各地低溫約13至14度，局部沿海、近山及空曠地區不排除有接近10度的低溫出現，務必做好保暖。