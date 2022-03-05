扎實做好「六穩」、「六保」、實施穩健的貨幣政策、加強大宗商品保供穩價、進出口保穩提質、穩市場主體保就業。根據中新網報導，整理大陸國務院5日最新發布的2022年政府工作報告，提到多達81次「穩」字，層面涉及宏觀政策、貨幣政策、外資外貿、就業等各方面。

在宏觀政策取向上，政府工作報告中提出，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間。繼續做好「六穩」、「六保」工作。宏觀政策有空間有手段，要強化跨週期和逆週期調節，為經濟平穩運行提供有力支撐。

在貨幣政策方面，則要求加大穩健的貨幣政策實施力道，包含擴大新增貸款規模，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定；保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

在糧食保供部分，政府工作報告指出，加強糧食等重要農產品穩產保供，穩定糧食播種面積。在資本市場改革這塊，也指出要完善民營企業債券融資支持機制，全面實行股票發行註冊制，促進資本市場平穩健康發展。

甚至直指2022年要繼續穩外貿、穩外資。政府工作報告中指出，擴大高水準對外開放，推動外貿外資平穩發展；充分利用兩個市場兩種資源，不斷拓展對外經貿合作，以高水準開放促進深層次改革、推動高品質發展。