傳奇(4994)董事會通過2021年財報，除了全年營收下滑，影響本業表現，投資日本子公司股本匯回，加上日幣貶值，業外損失增加，總計2021年稅後淨利1.37億元，年減68.47％，每股盈餘1.23元。

傳奇2021年營收28.98億元，年減10.74％，其中，遊戲收入28.22億元，年減10.11％，授權金收入0.74億元，年減31.33％，勞務收入0.02億元。遊戲營運主要來自2018年底上市手機遊戲《風之國度》，與2021年度陸續新推出之《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》台港版與國際版、《Dragonicle》國際版、《戰鬥吧龍魂》台港版、日版與韓版。《戰鬥吧龍魂》台港版於6月推出後營收穩定，為去年營收重要來源之一。而與趣炫網絡合作研發手遊新作《戰鬥吧龍魂》日文版、與真好玩合作韓文版分別於9月及12月推出，均有良好表現。

去年3月將當初投資日本子公司股本匯回，營業外支出產生一筆一次性損失約0.3億元，且去年日幣匯率跌幅較大，因此帳務上將持有日幣存款於年底參考匯率轉列台幣帳列金額時，產生金額較大的外幣評價損失所致，業外損失增加。總計2021年營業利益為3.36億元，年減約4成，稅後淨利1.37億元，每股盈餘為1.23元。

《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》日版已於今年2月開放接受事前預約，即將於近期推出，且尚有多款遊戲同步研發中。公司也公布2月損益，單月營收1.74億元，稅前淨利0.23億元，每股稅前盈餘0.21元，累計前2月營收3.97億元，稅前盈餘0.53億元，每股稅前盈餘0.48元。